Глава ЭКСМО Капьев призвал создать льготы для книжных магазинов

Книжным магазинам в России необходимы льготы и переформатирование, чтобы оставаться конкурентоспособными. Об этом заявил генеральный директор издательства ЭКСМО Евгений Капьев в беседе с ИА НСН .

По итогам первого квартала оборот крупнейших книжных магазинов, входящих в Ассоциацию книгораспространителей, вырос лишь на 1,1%, и то исключительно за счет повышения цен. При этом физические продажи сократились на 6%. В ассоциации считают, что меры поддержки книжных магазинов необходимо включить в законопроект «О платформенной экономике».

По словам Капьева, книжные магазины испытывают серьезное давление на фоне активного роста маркетплейсов. Это связано с тем, что себестоимость продаж через них ниже, чем через книжные магазины.

«Книжные магазины по факту работают на тех же условиях, как и продуктовые или алкогольные, то есть без льгот. Это приводит к тому, что им очень трудно конкурировать с маркетплейсами. И, к сожалению, в этом году тенденция сохраняется», — отметил эксперт.

Глава ЭКСМО подчеркнул, что во всем мире книжные магазины имеют различные льготы. Наличие книжной лавки в торговом центре или на какой-то улице увеличивает продажи всей этой улицы почти на 5%, поэтому арендодатели в торговых центрах за границей идут навстречу владельцам таких магазинов.