Глава экоцентра «Лосиный остров» Чижова призвала не кормить белок с рук, чтобы избежать заражения инфекциями

Кормление белок с рук в парках может представлять опасность для человека. Об этом предупредила руководитель экоцентра «Лосиный остров» Елена Чижова в разговоре с сайтом «Москва24» .

Эксперт подчеркнула, что осенью белки активно готовятся к зиме, делая запасы еды и утепляя свои жилища. В этом году животным повезло с урожаем орехов, и они могут найти пропитание самостоятельно. Если все же есть желание подкормить белок, то нужно помнить о том, что им нельзя давать жареные и соленые семечки подсолнечника, миндаль и арахис. А вот сухофрукты, сушеные яблоки и ягоды, фундук и кедровые орехи в скорлупе придутся им по вкусу.

Хлеб же для белок не полезен и быстро портится в существующих погодных условиях, отметила специалист. Чижова призвала не кормить белок с рук, чтобы избежать риска заражения инфекционными заболеваниями. Кроме того, белки могут больно кусаться, и в случае инцидента важно немедленно обратиться в медицинское учреждение.