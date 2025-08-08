Глава движения «Зов Народа» Зайцев предложил ввести полугодовые ипотечные каникулы

Общественное движение «Зов Народа» предложило депутатам Государственной думы ввести ипотечные каникулы для заемщиков, покупающих частные дома. Заемщики смогут получить отсрочку по платежам на шесть месяцев после оформления кредита. Это время можно будет потратить на обустройство жилья: провести коммуникации, сделать ремонт и купить мебель. Об этом рассказал председатель движения Сергей Зайцев в интервью Life .

По мнению общественниrf, такая мера снизит финансовую нагрузку на семьи, улучшит жилищные условия граждан и стимулирует развитие индивидуального жилищного строительства в России.

«За эти полгода семья сможет сосредоточиться на обустройстве своего нового дома, провести все необходимые работы, сделать ремонт, купить мебель, и только потом, когда дом будет готов к проживанию, начать выплачивать ипотеку. Это позволит избежать ситуации, когда люди вынуждены платить за два жилья одновременно, что многих просто разоряет», — отметил он.

Зайцев подчеркнул, что ипотечные каникулы помогут семьям избежать двойной финансовой нагрузки.