Глава DSM Group Шумляк: россияне выбирают более дорогие и эффективные лекарства

Россияне переключились на покупку более эффективных и дорогостоящих лекарственных препаратов. Об этом заявил генеральный директор маркетингового аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк в интервью «Национальной службе новостей».

По мнению специалиста, это связано с повышением избирательности потребителей, которые отдают предпочтение более действенным средствам. Шуляк также отметил рост числа аптек в малых городах, что ведет к повышению доступности медикаментов, подчеркнул эксперт.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте