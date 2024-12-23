Глава DSM Group Шумляк: россияне выбирают более дорогие и эффективные лекарства

Россияне переключились на покупку более эффективных и дорогостоящих лекарственных препаратов. Об этом заявил генеральный директор маркетингового аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк в интервью « Национальной службе новостей ».

По мнению специалиста, это связано с повышением избирательности потребителей, которые отдают предпочтение более действенным средствам. Шуляк также отметил рост числа аптек в малых городах, что ведет к повышению доступности медикаментов, подчеркнул эксперт.