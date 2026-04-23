Глава DSM Group Шуляк предупредил, что летом возможен рост цен на презервативы

Перебои с логистикой не приведут к дефициту презервативов в российских аптеках благодаря широкому ассортименту на рынке. Однако летом ожидается повышение цен на эту категорию товаров, спрогнозировал директор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с ИА НСН .

«В России дефицита презервативов не наблюдается. Война на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены в долларах и евро к росту из-за повышения цен на энергоресурсы и увеличения расходов на логистику. Однако до нас эти изменения дойдут через несколько месяцев», — отметил эксперт.

Шуляк также подчеркнул, что конечная цена может отличаться, и у потребителей всегда есть широкий выбор среди различных производителей и ценовых категорий.