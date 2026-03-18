Глава Dream Job Курбатов заявил, что гибридный формат работы укрепится в качестве основной модели в 2026 году

Основатель и гендиректор платформы Dream Job Борис Курбатов в разговоре с «Известиями» заявил, что в текущем году большинство работодателей выберут гибридный формат работы.

По словам эксперта, сотрудники ценят возможность выбора между дистанционным трудом и работой в офисе, а гибкость становится ключевым преимуществом работодателя.

По данным исследования Dream Job за 2025 год, удаленная и гибридная занятость упоминается сотрудниками в положительном ключе в 6,4% отзывов. Офисное пространство также остается востребованным среди работников, поскольку указано в позитивном свете в 10,6% комментариев пользователей.

Курбатов уточнил, что этот тренд вызван желанием сохранить преимущества обеих моделей: возможности самостоятельной организации рабочего процесса дома и преимуществ личного общения в офисе. Таким образом, работодателям важно учитывать запросы сотрудников, предлагая гибкий график и комфортное офисное пространство, подчеркнул собеседник.