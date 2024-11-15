Глава ДНР Пушилин отметил высокое качество работы гарантирующего поставщика электроэнергии

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с генеральным директором гарантирующего поставщика электроэнергии в новых регионах Петром Конюшенко обсудил вопросы того, как обеспечивается энергетическая стабильность и развиваются соответствующие инфраструктуры региона. Об этом сообщил RuNews24.ru.
В частности, подвели итоги работы гарантирующего поставщика за первое полугодие этого года. За этот период в ДНР удалось обновить и открыть ряд новых клиентских офисов, а также внедрить новые технологии, которые позволили повысить качество обслуживания клиентов.
Также отметили, что с июля «Энергосбыту Донецк» удается успешно проводить биллинг ТКО, что позволило увеличить собираемость платежей. Наконец, сервисы сделали более удобными для пользователей.
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