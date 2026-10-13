Глава Cornerstone Быханов заявил, что нездоровая обстановка в компании может стать решающим фактором в пользу увольнения

Высокая зарплата и интересные задачи не всегда спасают компанию от увольнения ценных кадров, если в коллективе нарушена психологическая безопасность. Об этом сайту «Известия» заявил гендиректор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов

По его словам, нездоровая обстановка проявляется задолго до ухода специалистов: работники перестают спорить с руководством, проявлять инициативу и открыто высказывать мнение. К ключевым причинам увольнений эксперт отнес чрезмерный контроль, несовпадение обещаний при найме с реальностью и конфликты с начальством.

Быханов подчеркнул, что универсального способа удержания нет. Иногда вместо прибавки к зарплате человеку важнее получить возможность влиять на решения, развивать экспертизу или запустить новый проект. Он добавил, что бизнесу необходимо оценивать качество управления и работать со средой в целом.