Глава Cornerstone Быханов назвал причины «тихого саботажа» работников

Снижение инициативы и строго формальное выполнение обязанностей могут свидетельствовать не о выгорании, а о скрытом психологическом протесте работника. Об этом сайту «Известия» сообщил генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам эксперта, при выгорании человек теряет силы, тогда как при скрытом сопротивлении они сохраняются, но пропадает желание работать на компанию. Основными признаками такого поведения становятся отказ от дополнительной ответственности, сокращение общения и выполнение только должностной инструкции.

К подобной реакции приводят рост нагрузки без новых ресурсов, отсутствие обратной связи и непонятные решения руководства. Чтобы вернуть вовлеченность сотрудника, Быханов рекомендовал выяснить причины разногласий без обвинений и при необходимости пересмотреть распределение задач.