Глава Черняховского округа Вобликов рассказал об установке памятника к 9 Мая

К празднованию Дня Победы в Черняховском округе Калининградской области появится новый памятник — настоящий самолет, который передаст местный аэродром. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на заявление главы округа Виктора Вобликова.

По его словам, для района с таким названием установка памятника — особо важное событие. Среди местных жителей много тех, кто связал свою жизнь с небом — летчики или их семьи. Поэтому самолет станет не просто украшением, а символом преемственности поколений, мужества и любви к Родине.

В настоящее время работы по подготовке фундамента для памятника завершены. Впереди — финальная установка и фиксация борта.