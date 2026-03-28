Глава Черняховского округа Вобликов рассказал о благоустройстве пешеходной зоны в Каменском

Глава Черняховского городского округа Калининградской области Виктор Вобликов рассказал о благоустройстве пешеходной зоны в поселке Каменское. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Представитель муниципального образования отметил, что обновление инфраструктуры в селах является одним из приоритетов администрации. В настоящее время продолжается реализация программы по благоустройству сельских территорий.

Так, в поселке Каменское был отремонтирован маршрут, который пользуется популярностью у местных жителей. Теперь пожилым людям и родителям с колясками будет удобно и безопасно гулять по пешеходной зоне.