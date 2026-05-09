Глава Черняховского округа Вобликов подтвердил скорое переселение жильцов аварийного дома

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов заверил, что жители аварийного дома № 1а на улице Портовой получат новое жилье до конца сентября. Об этом сообщили «Государственные новости».
Представитель администрации встретился с жильцами аварийного здания и обсудил детали переселения. По словам Вобликова, расселение дома станет возможным благодаря поддержке губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
Местные власти приобретут квартиры не позднее сентября текущего года. Специалисты учитывают предпочтения по районам и количеству комнат.
