Глава Черняховского муниципалитета Калининградской области Виктор Вобликов объявил о проведении VI Черняховского легкоатлетического полумарафона «Семья, любовь и верность». Спортивный забег пройдет в поселке Свобода 11 июля, сообщили «Государственные новости» .

В честь Дня семьи, любви и верности руководитель муниципалитета анонсировал спортивное мероприятие для всех желающих. Вобликов подчеркнул, что спорт и здоровый образ жизни стали отличной семейной традицией.

По его словам, семья — это основа общества и государства, где дети получают фундамент личности и основы характера. Вобликов назвал поддержку института семьи, материнства и детства одним из важнейших приоритетов для работы властей муниципалитета.