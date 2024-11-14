Глава брачного агентства Шумилин: успешные мужчины хотят искренних отношений, несмотря на популярность содержанства

В России набирает популярность тренд на так называемое содержанство, когда женщину полностью обеспечивает партнер в обмен на ее любовь. Несмотря на это, многие успешные мужчины пытаются построить искренние отношения без меркантильной составляющей, рассказал руководитель брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в пресс-центре ИА НСН.
Он отметил, что представители сильного пола чаще всего ищут возлюбленную, которая старше в среднем на 11 лет. Женщины отдают предпочтение кавалерам своего возраста или чуть старше. Так, за последние два года в агентство ни разу не обращались дамы, которые бы хотели найти спутника жизни на 20 лет младше, добавил Шумилин.
«Самая большая программа». Андрей Воробьев — о модернизации тепловой системы в Подольске
Конкурс «Педагог года» начался в Серпухове
Фейк: в Волгодонске готовят теракты в школах
IT-лабораторию открыли в Подольском колледже имени Никулина
Дети из Раменского приняли участие в межрегиональном молодежном форуме
«Парту героя» в честь бойца СВО Владимира Никитина открыли в школе Химок
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте