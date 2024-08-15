Глава «Банкирро» Томилин: ипотечную квартиру можно сохранить при банкротстве

Существует ряд факторов, от которых зависит возможность сохранить ипотечную квартиру при банкротстве. Об этом сообщил генеральный директор компании «Банкирро» Дмитрий Томилин в беседе с сайтом «Петербург Эксперт».

По его словам, порой удается сохранить ипотечное жилье даже в сложных ситуациях. Например, должник способен не потерять его, если продолжит гасить кредит.

Специалист также напомнил, что квартиру нарушителя не имеют права изъять, если она является единственным жильем. Однако важно учитывать, не находится ли помещение в залоге, добавили «Государственные новости».

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