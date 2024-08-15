Глава банка Новиком Георгиева: технологическое лидерство достигается через успехи ОПК

Технологическое лидерство России главным образом достигается благодаря успехам оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал председатель правления банка Новиком Елена Георгиева в беседе со «Звездой».

По ее словам, любое высокотехнологичное производство начинается с военной и космической промышленности. Банку совместно с «Ростехом» важно найти общие точки в этом вопросе и фактически обменяться знаниями.

Георгиева отметила, что сейчас Новиком финансирует проекты гражданской российской авиации, радиоэлектронного комплекса и Объединенной Двигателестроительной Корпорации.

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