Глава «Автотеки» Тумкин рассказал, что жители Ингушетии раньше других россиян продают автомобиль после покупки

Управляющий директор проекта «Автотека» Андрей Тумкин в разговоре с радио Sputnik отметил, что быстрее всего первые собственники выставляют автомобили на продажу на Кавказе.

По данным эксперта, дольше всего первые собственники владеют автомобилями в Костромской, Рязанской, Ярославской, Новгородской и Тверской областях.

«Быстрее всего выставляют автомобили на продажу на Кавказе: в Ингушетии — через четыре года, Дагестане — 4,2 года, Чечне — 4,2 года, Кабардино-Балкарии — 4,4 года и Северной Осетии — 4,4 года. В Москве владельцы в среднем решают продавать свою машину через 5,4 года, а в Санкт-Петербурге — через 5,5 года», — отметил Тумкин.

Примечательно, что у своих первых владельцев дольше всего задерживаются модели марки LADA и Daewoo Nexia. А среди наиболее популярных «свежих» моделей сравнительно долго не расстаются с Toyota Corolla, Nissan X-Trail, Renault Logan, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Nissan Qashqai, Renault Duster и LADA 4x4.