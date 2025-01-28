Глава автономии цыган Деметер: замкнутость общин мешает цыганским детям учиться

Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала в беседе с «Парламентской газетой», почему цыганские дети стали реже получать образование.
Среди причин она выделила замкнутость общин и отсутствие государственных программ. По словам Деметер, соответствующая проблема будет рассмотрена на совещании на базе Федерального агентства по делам национальностей.
«Федеральное агентство по делам национальностей очень много делает для цыган, это нельзя не отметить», — заявила глава объединения.
Она также напомнила о необходимости создания специального органа, который бы занимался вопросами цыган, добавила радиостанция Sputnik.
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