Глава АВТ Батраков: новый причал «Музей Фаберже» откроют на набережной Фонтанки в Петербурге
Временно исполняющий обязанности директора Агентства внешнего транспорта (АВТ) Евгений Батраков рассказал газете «Петербургский дневник» об открытии новых причалов в Северной столице.
Так, специалисты ведут работы по установке причала «Музей Фаберже» на набережной реки Фонтанки. Он начнет свою работу до конца июля 2024 года.
Батраков анонсировал появление металлических понтонов возле Летнего сада и Адмиралтейства. Конструкции помогут спокойно принимать пассажирские суда типа «Москва» и «Нева».
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