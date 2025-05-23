Глава «Авиа.ру» Гусаров посоветовал получать отметку о задержке рейса для возмещения убытков

Глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с сайтом «Взгляд» посоветовал пассажирам сохранять спокойствие при отмене рейсов и учитывать предупреждение авиакомпаний о переносе вылета.
Эксперт подчеркнул необходимость своевременного информирования о задержках и рекомендовал не прибывать в аэропорт заранее. Гусаров напомнил, что при задержке рейса авиакомпания обязана обеспечивать пассажиров питанием и размещением в гостинице.
Получить отметку в посадочном талоне о задержке вылета полезно для дальнейшего возмещения убытков или перерегистрации на другой рейс, подчеркнул специалист.
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