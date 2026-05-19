Глава ассоциации «Росчайкофе» Чантурия рассказал, что кофе стал популярнее чая

На протяжении столетий Россия считалась чайной страной. Однако ситуация изменилась, и кофе обогнал чай по объемам потребления минимум семь лет назад. По словам главы ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, кофе активно вошел в повседневную жизнь россиян с 90-х годов прошлого века. Об этом написало ИА НСН .

Молодежь начала отдавать предпочтение этому напитку из-за его уникального вкуса и аромата, а также из-за того, что он стал символом современного образа жизни.

Чантурия подчеркнул, что на популярность кофе и чая влияют не только вкусовые привычки, но и смена поколений.

«Конечно, на продвижение кофе по миру влияет не только его вкус и аромат, но и глобальный маркетинг этого напитка», — отметил он.

Глава ассоциации добавил, что чай часто воспринимается как продукт для более возрастного потребителя, поскольку его маркетинг строится на идее здорового образа жизни. Однако дети стремятся выбирать то, что отличает их от предыдущего поколения. В результате молодое поколение выбирает кофе, хотя их родители всю жизнь пили чай.