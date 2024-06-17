Глава Ассоциации операторов микромобильности Эрдман предложила самокатчикам посетить курсы безопасного вождения

Всем россиянам, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь, стоит посетить курсы безопасного вождения электросамокатов. Об этом рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, такие школы гастролируют по разным городам России. Курс включает в себя теоретический ликбез в соответствии с поправками в ПДД и практику с вождением. Самокатчиков научат корректно стартовать и безопасно маневрировать.

Эрдман отметила, что занятия в подобных школах займут всего час-два, а пользы хватит на годы.

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