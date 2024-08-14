Глава Ассоциации флористов Сафронова: средний букет к 1 сентября будет стоить от тысячи рублей

В преддверии 1 сентября стоимость цветов в российских магазинах увеличится как минимум на 20%. Родителям придется отдать за средний букет не менее одной тысячи рублей, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, подорожание обусловлено повышенными таможенными пошлинами. При этом цена на отечественные цветы, которые стараются вырастить ко Дню знаний, все равно не будет сильно отличаться от цены на импортные.

Сафронова отметила, что сейчас российские производители находятся в сложном положении в плане посадочного материала и логистических расходов.

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