Глава Архивного комитета Петербурга Тищенко заявил о росте числа обращений в документальные фонды

За минувшую пятилетку число запросов в городские архивы увеличилось многократно. Об этом заявил председатель Архивного комитета Северной столицы Петр Тищенко в беседе с газетой «Петербургский дневник» .

Глава объединения напомнил, что глава города Александр Беглов назначил его ответственным за модернизацию архивной службы, приоритетной целью стало сделать эти учреждения доступными и прозрачными для всех горожан.

«Губернатор хорошо знает архивное дело и всегда подчеркивал, что невозможно принимать грамотные управленческие решения, не опираясь на исторический опыт», — отметил Тищенко.

По его словам, именно документальные фонды помогают сберечь преемственность и применять накопленные знания для дальнейшего роста Петербурга.