Глава АОФИ Киселева: россияне стали чаще посещать фитнес-клубы летом

Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы именно летом. Ранее в этот период оздоровительные центры теряли до 20% выручки, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, руководители спортзалов всегда понимали, что должны в другие месяцы серьезно заработать, чтобы закрыть расходы лета, однако сейчас ситуация поменялась. Россияне стали меньше тратить деньги на путешествия, а фитнес-клубы с бассейнами заменили им полноценный отдых на море или каком-нибудь водоеме, отметила Киселева.

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