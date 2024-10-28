Глава «Альфа Системс» Смирнов: любое устройство, подключенное к Wi-Fi, может стать мишенью для взлома

Киберпреступники обнаружили уязвимость в роутерах таких производителей, как Ubiquiti, Netgear, Xiaomi. Оплошность позволяет подключаться к устройствам через Wi-Fi-чип, сообщили « Известия ».

Как рассказал генеральный директор «Альфа Системс» Игорь Смирнов, мишенью для взлома через такой чип может стать любой прибор, подключенный к Сети. Эксперт назвал соответствующие уязвимости «воротами в дом, позволяющими хакерам по нему разгуливать».

Злоумышленники, применяя определенную схему, способны получить личные данные пользователя и даже полностью управлять устройством. Кроме того, гаджет могут «заразить» вредоносным ПО, добавило ОТР.