Глава «Альфа Системс» Смирнов: любое устройство, подключенное к Wi-Fi, может стать мишенью для взлома

Киберпреступники обнаружили уязвимость в роутерах таких производителей, как Ubiquiti, Netgear, Xiaomi. Оплошность позволяет подключаться к устройствам через Wi-Fi-чип, сообщили «Известия».
Как рассказал генеральный директор «Альфа Системс» Игорь Смирнов, мишенью для взлома через такой чип может стать любой прибор, подключенный к Сети. Эксперт назвал соответствующие уязвимости «воротами в дом, позволяющими хакерам по нему разгуливать».
Злоумышленники, применяя определенную схему, способны получить личные данные пользователя и даже полностью управлять устройством. Кроме того, гаджет могут «заразить» вредоносным ПО, добавило ОТР.
Урок по антитеррористической безопасности провели в гимназии № 9 в Химках
Первое заседание совета наукограда прошло в Серпухове
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Сотрудников предприятия кабельной промышленности наградили в Мытищах
Кремль отреагировал на итоги парламентских выборов в Грузии
Фестиваль анимации пройдет в Егорьевске 9 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте