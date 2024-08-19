Глава АКИТ Соколов призвал корректировать текущее законодательство в части применения перечня невозвратных товаров

Если и вносить изменения в действующее законодательство, то стоит обратить внимание на применение списка невозвратных товаров при получении заказов в пунктах выдачи. Об этом заявил RT президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Он отметил, что в ПВЗ у клиентов есть возможность ознакомиться с товаром и убедиться в его качестве, поскольку весь процесс сопровождается видеонаблюдением.

Ранее в Совете по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России было предложено ограничить возвраты некоторых товаров, приобретенных через интернет.