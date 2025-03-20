Глава Абакана Лемин указал на снижение численности населения города

Глава Абакана Алексей Лемин представил отчет о работе администрации за 2024 год. В документе отражены ключевые темы: демография, занятость, бюджет, строительство и благоустройство, сообщили «Государственные новости».

Согласно данным мэрии, население города сократилось на 1504 человека из-за миграционного оттока. При этом уровень безработицы достиг минимума за последние пять лет, а налоговые поступления выросли почти на 20%.

Кроме того, в 2024 году в Абакане ввели в эксплуатацию 21 многоквартирный и 437 индивидуальных жилых домов. Населенный пункт активно использовал федеральные и республиканские субсидии для строительства школ, ремонта дорог и благоустройства территорий.

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