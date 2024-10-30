Глава Абакана Лемин рассказал об открытии современной библиотеки

В Абакане открылась новая современная библиотека, в которой можно найти не только традиционные издания, но и книги в формате 3D. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канал главы города Алексея Лемина.

Он написал, что открытие нового пространства стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Современная библиотека появилась в здании центрального детского учреждения Абакана.

Лемин подчеркнул, что прогресс не стоит на месте и нет никаких причин пытаться его остановить. Поэтому в скором времени в городе переоснастят и другие библиотеки.