ГК «АвтоСпецЦентр»: во время тест-драйва новой машины нужно проехать по дороге с неровностями, чтобы оценить подвеску

Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали NEWS.ru , как максимально эффективно провести тест-драйв нового автомобиля. Они посоветовали обращать внимание на различные аспекты, чтобы получить полное представление о машине.

Прежде всего, следует отрегулировать водительское кресло, руль и зеркала под свои параметры. Это позволит оценить комфорт посадки и удобство доступа ко всем элементам управления. Важно проверить угол обзора с водительского кресла и плавность работы тормозной системы и сцепления.

Специалисты рекомендуют проехать по дороге с неровностями, чтобы понять, как подвеска реагирует на удары и нет ли в салоне посторонних скрипов. Также стоит оценить шумоизоляцию и проверить функционирование всех систем, включая климат-контроль и мультимедийное оборудование.

После завершения поездки следует проверить багажник на предмет его достаточной вместимости.