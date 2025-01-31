«ГК Алькор»: курортная недвижимость в Петербурге подорожала на фоне дефицита

Спрос на курортную недвижимость в Санкт-Петербурге продолжает расти: в 2024 году цены поднялись на 20%, достигнув средней стоимости 382 тысячи рублей за квадратный метр. Объекты на первой береговой линии стоят на 15–30% дороже. Об этом пишет Gazeta.SPb со ссылкой на аналитиков «ГК Алькор».

По данным специалистов, основная причина роста спроса заключается в дефиците благоустроенных зон отдыха с выходом к воде, несмотря на то, что Петербург расположен на Финском заливе. Кроме того, растет туристическая привлекательность города: в прошлом году его посетили более 11,6 миллионов человек.

Наиболее перспективны для инвестиций Василеостровский и Курортный районы, а также остров Кронштадт, где стоимость недвижимости стремительно возрастает. Здесь практически отсутствуют объекты бизнес-класса, что делает рекреационные квартиры особенно ценными. С начала строительства до завершения проекта их стоимость может вырасти в 1,5 раза.