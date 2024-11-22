Гитара звезды The Beatles Харрисона ушла с молотка за 1,3 млн долларов
Гитару участника группы The Beatles Джорджа Харрисона продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Mail.
Музыкант купил гитару, когда ему было всего 16 лет, в одном из магазинов в Ливерпуле. Продавец дал матери будущей звезды рассрочку, разбив стоимость музыкального инструмента на 44 платежа.
Гитару выставили на аукционе Julien’s Auctions. Сумма, которую за нее заплатили, установили новый рекорд по цене всех ранее проданных гитар Джорджа Харрисона.
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