GISMETEO: первая неделя октября в Челябинске начнется с сухой погоды

Жителей Челябинска ожидает сухая, но прохладная погода в первую неделю октября. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на GISMETEO.

По данным синоптиков, 1 и 2 октября температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8…+9 градусов. Однако к выходным ожидается ухудшение погоды: в пятницу небо затянется тучами, а в субботу и воскресенье пройдут дожди. Температура останется в диапазоне +8…+10 градусов.

В начале новой недели прогнозируется улучшение условий и повышение температуры до +11 градусов.