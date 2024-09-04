Гипнолог Дуденкова предупредила, что гроботерапия может привести к шизофрении

Гипнолог, психолог Екатерина Дуденкова в беседе с изданием Life призвала россиян с осторожностью относиться к так называемой гроботерапии.

По словам эксперта, эта практика не только не избавит от страха смерти, но и может привести к шизофрении.

«Облегчение, которое заживо похороненные испытывают сразу после церемонии, объясняется пережитым стрессом и наступившей после него эйфорией», — сказала Дуденкова.

У людей со склонностями к нарушениям психики вместо облегчения возможны такие последствия, как шизофрения, приступы эпилепсии или панические атаки.

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