«Гиперматика» помогла школьникам успешно сдать ОГЭ

В Москве для девятиклассников стартовала программа индивидуальной поддержки. Также запустили еще один важный проект — «Гиперматика». Как заметила директор «Школы в Некрасове» Майя Булаева, он повысил качество обучения девятиклассников и сократил количество пересдач по математике в рамках ОГЭ.

Программа индивидуальной поддержки позволила школьникам восполнить пробелы в знаниях и получить дополнительную помощь от квалифицированных преподавателей. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект действовал в 423 образовательных учреждениях города. В программе приняли участие более 15 тысяч детей, 86% которых успешно сдали ОГЭ. Ребята проходили курс по индивидуальным учебным планам. Под чутким контролем наставников школьники отрабатывали самые важные темы пятых-восьмых классов, при этом изучали программы девятого класса.

Как заметила Булаева, в 2022 и в 2023 годах одной из самых непростых, вызывающих стресс у учеников и их родителей, оказалась математика. В 2024-м благодаря проекту «Гиперматика» количество пересдач по этому предмету сократилось в несколько раз.

«Проект позволил ребятам, имеющим сложности с этим непростым предметом, сдать ОГЭ с первого раза. Это повысило уровень и качество обучения всех девятиклассников. Огромное спасибо руководству города за такой интересный проект», — добавила Булаева.