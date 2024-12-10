Гинеколог Серов опроверг благоприятное влияние искусства на процесс родов

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал беременных женщин посещать музеи для улучшения родового процесса. Однако искусство никак не может повлиять на течение родов, считает президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Таким мнением он поделился в интервью сайту «Ридус».

«Это просто фантазия, ничем не обоснованная», — отметил доктор.

Ранее Пиотровский высказался о том, что посещение Эрмитажа благоприятно сказывается на процессе появления ребенка на свет, а также положительно влияет на развитии детей.

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