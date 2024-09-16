Гинеколог Львова рассказала, что детородная функция женщины идет на спад после 37 лет

Репродуктивные способности женщин начинают снижаться после 37 лет, поскольку у яйцеклеток есть свой резерв. Об этом в пресс-центре НСН сообщила репродуктолог, акушер-гинеколог, специалист по УЗД и медицинский директор «GMS Эко Садовническая» Алеся Львова.
Она объяснила, что яйцеклетки имеют определенное количество и резерв. Вероятность забеременеть и родить здорового малыша остается высокой до 35 лет, затем она немного снижается в возрасте 35-37 лет, а после 37 лет отмечается значительное снижение.
Для того чтобы в 40 лет иметь возможность родить здорового ребенка, необходимо иметь 20-25 яйцеклеток, однако в каждом цикле только одна из них может привести к беременности.
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