Гинеколог Кусойть отметила, что раннее обнаружение рака груди повышает шанс на полное выздоровление до 98%

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологических заболеваний у женщин. Риск развития болезни значительно возрастает после 40 лет: каждая восьмая женщина может столкнуться с этим недугом. Врач-акушер-гинеколог ИНВИТРО Наталья Кусойть рассказала сайту «Страсти» о причинах этой тенденции.

По словам специалиста, после 40 лет клетки начинают стареть и изнашиваться, что увеличивает вероятность появления злокачественных клеток. Кроме того, в этом возрасте меняется гормональный фон: происходит постепенное снижение уровня эстрогенов и прогестерона, что может привести к появлению опухоли.

Наследственность также может стать причиной развития рака молочной железы. Если мама или бабушка болели этим заболеванием, то вероятность его возникновения у потомка повышается.

Для эффективной профилактики и своевременной диагностики рака молочной железы важно регулярно проводить УЗИ молочных желез и маммографию. Также необходимо ежегодно посещать врача-акушера-гинеколога. При ранней диагностике заболевания шанс на полное выздоровление достигает 98%, подчеркнула Кусойть.