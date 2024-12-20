Гинеколог Краснопольская: домашние роды — безответственный риск для матери и ребенка

Руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала роды вне медицинских учреждений не самой лучшей практикой.

По ее словам, рождение ребенка должно проходить под контролем докторов, чтобы избежать риска для жизни матери и младенца.

«Ни один уважающий себя врач акушер-гинеколог не поедет домой принимать роды. Конечно, если женщина не успела в такси доехать до роддома и это все у ворот здания происходит, то могут прибежать и врач, и анестезиолог», — отметила специалист.

Пример родов в общественном месте произошел в ноябре в Санкт-Петербурге. Пассажирка родила мальчика на станции метрополитена «Горьковская». У женщины начались сильные схватки в вагоне поезда, она вышла на платформу, где ей помогли очевидцы. Они позвали сотрудников метро.