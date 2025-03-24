Гинеколог Ерофеева: ранняя половая жизнь у подростков часто связана с любопытством

Специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» обсудила причины подростковых беременностей.
Она подчеркнула, что средний возраст начала половой жизни в России сопоставим с показателями стран Европы и США — 16,5–17,5 лет. По ее словам, основной мотивацией подростков становятся любопытство (около 30%), давление со стороны партнера и желание сохранить отношения.
Значительная доля девушек ищет эмоциональное тепло вне семьи из-за отсутствия взаимопонимания с родителями. Ерофеева также отметила, что за последние 25 лет число подростковых беременностей существенно сократилось.
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