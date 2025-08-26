Гинеколог Ерофеева отметила, что новый закон о фельдшерах и медсестрах улучшит доступность медпомощи в глубинке
Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с ИА НСН заявила, что разрешение медработникам без высшего образования лечить людей позволит обеспечить медицинской помощью население в труднодоступных районах.
Доктор предложила использовать телемедицину, чтобы фельдшеры, акушерки или специалисты со средним специальным образованием могли консультироваться со специалистами высокого уровня при необходимости.
Ерофеева подчеркнула, что основную часть работы с пациентами берут на себя специалисты среднего звена, такие как фельдшеры и медсестры. Они могут проводить осмотр пациента, назначать лечение и выполнять процедуры. В случае выявления более серьезных проблем пациентов будут направлять в районные и областные центры для оказания высококвалифицированной помощи.
Новый закон, разрешающий медикам среднего звена исполнять обязанности терапевтов, педиатров и гинекологов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.