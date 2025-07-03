ГИМС определила 15 безопасных мест для купания в Приморском крае

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России завершила проверку пляжных зон Приморья и одобрила еще шесть новых официальных пляжей, теперь их всего 15. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» .

Местами безопасного отдыха стали дополнительно шесть площадок в городах Владивосток, Большой Камень, Хасанском округе и Находке. Список проверенных объектов включает территории санаториев, лагерей и частных организаций.

Особое внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, наличию спасательных постов и патрулированию акватории. В список популярных направлений вошли зоны отдыха детских оздоровительных учреждений и туристические комплексы региона.

Официально разрешенные пляжи позволят отдыхающим наслаждаться морскими водами Приморья без риска для жизни и здоровья.