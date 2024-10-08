Гильдия риелторов: ситуация для застройщиков в целом негативная
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал снижение индекса предпринимательской уверенности в строительстве. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, ситуация для застройщиков в целом негативная. И она станет как минимум в два раза хуже по отношению к прошедшему полугодию, отметил специалист.
Причиной он назвал отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Кроме того, сократились объемы и социальной ипотеки, которая носит адресный характер.
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