Гильдия риелторов: ситуация для застройщиков в целом негативная

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал снижение индекса предпринимательской уверенности в строительстве. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, ситуация для застройщиков в целом негативная. И она станет как минимум в два раза хуже по отношению к прошедшему полугодию, отметил специалист.

Причиной он назвал отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Кроме того, сократились объемы и социальной ипотеки, которая носит адресный характер.