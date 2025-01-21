Гильдия риелторов предложила скорректировать нормы покупки жилья за маткапитал

Обязательное получение заключения о пригодности жилья при покупке на средства материнского капитала создает риски для семей и экономики. Российская гильдия риелторов (РГР) предложила правительству меры для решения этой проблемы, пишет сайт «ФедералПресс».
Эксперты организации отметили, что текущий регламент существенно замедляет сделки, которые должны улучшать жилищные условия семей. Представители РГР выступили с инициативой о приостановке новых требований на срок от трех до шести месяцев, пока не будут разработаны нужные механизмы реализации закона.
Кроме того, важно оптимизировать подачу документов через портал госууслуг, а также определить четкие нормы работы комиссии, которая будет обязана рассмотреть заявление в срок до десяти рабочих дней.
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