Гильдия риелторов предложила скорректировать нормы покупки жилья за маткапитал

Обязательное получение заключения о пригодности жилья при покупке на средства материнского капитала создает риски для семей и экономики. Российская гильдия риелторов (РГР) предложила правительству меры для решения этой проблемы, пишет сайт «ФедералПресс» .

Эксперты организации отметили, что текущий регламент существенно замедляет сделки, которые должны улучшать жилищные условия семей. Представители РГР выступили с инициативой о приостановке новых требований на срок от трех до шести месяцев, пока не будут разработаны нужные механизмы реализации закона.

Кроме того, важно оптимизировать подачу документов через портал госууслуг, а также определить четкие нормы работы комиссии, которая будет обязана рассмотреть заявление в срок до десяти рабочих дней.