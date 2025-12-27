Гидрометцентр Удмуртии пообещал мягкую зимнюю погоду до конца декабря

До конца декабря сильные морозы не вернутся в Удмуртию, уступив место умеренно теплой погоде. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на Гидрометцентр республики.

До конца месяца сохранится мягкая зимняя погода. Так, в субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, температура окажется немного выше климатической нормы.

Ночью столбики термометров покажут значение -8…-13 градусов, днем — -7…-12 градусов. Предположительно, до конца года серьезных изменений в температуре не произойдет.