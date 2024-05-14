Гидрометцентр Татарстана: с 14 по 16 мая на погоду в регионе будет влиять пришедший из Скандинавии антициклон | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:46 Гидрометцентр Татарстана: с 14 по 16 мая на погоду в регионе будет влиять пришедший из Скандинавии антициклон

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С 14 по 16 мая на погоду в Татарстане будет влиять пришедший из Скандинавии антициклон. В дневное время температура воздуха в республике заметно повысится. Об этом «ФедералПресс» рассказали в региональном Гидрометцентре.

«Осадки в этот период маловероятны. В ночные часы при прояснении прогнозируются заморозки в воздухе и на почве от 0 до −5», — говорится в сообщении синоптиков.

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В среду, 15 мая, воздух прогреется до +15 градусов, а в четверг, 16 мая, в отдельных районах республики ожидается до +20 градусов. В пятницу и субботу, 17–18 мая, днем столбики термометров будут показывать +15... +20 градусов.