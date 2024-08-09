Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение
Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали о предстоящем ухудшении погодных условий в регионе. Объявлено штормовое предупреждение, сообщил сайт Inkazan.ru.
По данным организации, 9 и 10 августа республику накроют мощные ливни. Кроме того, ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах прогнозируется град.
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