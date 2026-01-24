Гидрометцентр спрогнозировал снежный февраль в Нижегородской области
Февраль 2026 года в Нижегородской области обещает быть снежным. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По информации экспертов, температура воздуха установится примерно на один градус выше среднего показателя. Столбики термометров покажут значение -6…-9 градусов.
Кроме того, количество осадков ожидается выше обычного уровня, составляющего около 25-40 миллиметров, однако точные сведения пока не сообщаются.
