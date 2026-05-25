Гидрометцентр спрогнозировал дождливый июнь в Нижегородской области
В июне 2026 года в Нижегородской области прогнозируется повышенное количество осадков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По информации синоптиков, объем осадков превысит средние многолетние значения, которые составляют 60–80 миллиметров за месяц.
При этом средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов, что соответствует климатическим показателям последних десятилетий.
