Гидрометцентр спрогнозировал дожди и грозы в Башкирии 9 мая

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются резкие перепады температуры воздуха, вызванные сменой циклонов. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, после периода жары неустойчивая воздушная масса принесет дожди с грозами, а 9 мая в регион придет арктический фронт.

В праздничный день возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранит северо-восточное направление и будет умеренным, но местами возможны сильные порывы. Ночью температура составит +7…+12 градусов, днем — +12…+17 градусов.